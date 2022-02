Rafael Nadal estime que l’expulsion de Zverev du tournoi d’Acapulco était méritée: «On ne peut pas agir de cette manière»

Rafael Nadal est revenu sur le cas Zverev ce mercredi, en conférence de presse, suite à sa victoire contre Stefan Kozlov au 2e tour du tournoi d’Acapulco. « J’ai de bonnes relations avec Alexander, mais au final je pense que la sanction est méritée. On ne peut pas agir de cette manière et je crois qu’il en est conscient », a estimé le Majorquin, suite à l’accès de colère du joueur allemand envers un arbitre.

« Ce n’est pas comme ça que Sascha se comporte d’habitude. Malheureusement, il y a l’image qu’a donnée Alexander hier, avec les réseaux sociaux où tout met le feu aux poudres, et au final il y a des millions d’enfants qui calquent leur attitude sur la nôtre et nous devons montrer l’exemple et faire preuve d’un minimum de respect », a poursuivi Nadal.