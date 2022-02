Plus de 405.000 passagers attendus à Brussels Airport pendant les vacances de Carnaval

Ces 405.000 voyageurs correspondent à 65% du nombre de passagers accueillis au cours de la même période avant la crise sanitaire (620.000 passagers en 2020). Avec l'interdiction des voyages non-essentiels l'an dernier, il n'y avait eu à l'époque que 57.000 passagers comptabilisés.

Le nombre élevé de réservations last-minute auprès des compagnies aériennes est révélateur d'un grand besoin de soleil et de détente, analyse Brussels Airport. Les destinations les plus populaires sont celles synonyme de soleil: l'Espagne et les îles Canaries, le Cap-Vert et l'Égypte. Le Maroc, la Tunisie, les Caraïbes, le Mexique et Dubaï sont également des destinations prisées, tout comme l'île Maurice, Curaçao et La Havane. Les amateurs de neige et de sports d'hiver pourront, eux, prendre des vols directs vers Innsbruck (Autriche), Bolzano (Italie) et Kittila (Finlande).