Bruxelles: voici comment le rond-point Montgomery sera réaménagé dès vendredi (photo)

Bruxelles Mobilité profite du début des congés de détente pour réaliser des travaux sur le rond-point Montgomery. Au programme, des aménagements pour les cyclistes et la suppression d’une bande de circulation.

Ce vendredi 25 février à 20h, la circulation sera interrompue sur le rond-point Montgomery. Le rond-point sera rouvert aux automobilistes le mercredi 2 mars à partir de 6h. La raison ? Bruxelles Mobilité effectue des travaux de réaménagement. Le but est de faciliter la circulation autour du rond-point pour les cyclistes. La circulation des piétons et des trams sera toujours possible pendant toute la durée des travaux. Des déviations seront mises en place pour les automobilistes.

Ce nouvel aménagement est un test avant de passer à un projet définitif. Si les résultats de celui-ci sont positifs, le projet définitif sera programmé pour novembre 2022.