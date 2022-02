RTBF: un duo pour remplacer Benjamin Maréchal dans «On n’est pas des pigeons»

Le 21 mars, Benjamin Maréchal cédera sa place à un duo de présentateurs. Fanny Jandrain et Thibaut Roland, tous deux déjà bien connus des téléspectateurs du magazine «On n’est pas des Pigeons», s’associent pour prendre les commandes de l’émission.

«Ma priorité a toujours été de raconter des histoires». A quelques jours de Noël, Benjamin Maréchal avait annoncé son choix de quitter le paquebot Reyers pour rejoindre un autre équipage, celui de Sudinfo, en début d’année prochaine, après 20 ans de carrière à la RTBF. Le journaliste, qui avait commencé sa carrière à la matinale de Fréquence Wallonie, en 2001, avait justifié son choix de quitter l’entreprise publique via Facebook : « Le moment est venu pour moi d’oser », expliquait-il. Il rejoindra, donc, fin mars la rédaction de Sudinfo (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Eclair, La Capitale et Sudinfo.be), où il s’occupera de « création » et de « développement ». Son nouveau défi : apporter son expertise et son expérience pour relever les défis digitaux du groupe.