Le recrutement des jeunes diplômés a surmonté la crise sanitaire

L’UCLouvain a mené une enquête concernant l’impact de la pandémie sur l’insertion socioprofessionnelle de ses diplômés, en comparant les chiffres de 2021 à ceux de 2020 et de 2018. Conclusion : le covid ne freine plus l’accès à l’emploi.

A l’automne dernier, l’UCLouvain menait une enquête auprès des diplômés sortis en janvier, juin ou septembre 2021, dans le but d’étudier l’impact de la crise sanitaire sur leur insertion socioprofessionnelle. Les résultats montrent une influence bien moins importante en 2021 qu’en 2020. Un diplômé sur cinq indique avoir rencontré des difficultés durant sa recherche d’emploi en raison de la crise sanitaire, alors qu’ils étaient 57 % en 2020. Parmi les diplômés en 2021, 71 % étaient rémunérés trois mois après l’obtention de leur diplôme. Soit un pourcentage nettement plus élevé que lors des enquêtes menées en 2020 (65 %) et en 2018 (62 %). Et parmi les diplômés à l’emploi trois mois après la remise de leur diplôme, le délai de recherche était similaire à celui des diplômés 2018, soit avant la crise sanitaire.