Les revenus en Europe de retour à un niveau antérieur à la pandémie pour AB InBev

Concernant l'horeca en Belgique plus particulièrement, la situation était meilleure l'an dernier qu'en 2020, mais le groupe a tout de même constaté que les chiffres étaient encore de 30% inférieurs à ceux de 2019. La filiale belge d'AB InBev a investi 16 millions d'euros l'an dernier pour soutenir l'horeca. "Nous espérons qu'à partir du mois de mars 2022, il n'y aura plus de restrictions Covid-19, afin que la culture de la bière belge puisse se rétablir."

L'entreprise indique encore avoir augmenté ses ventes dans le commerce de détail en Belgique.

À l'échelle européenne, le groupe continue à miser sur le positionnement haut de gamme de ses produits ("premiumisation"). "Les marques premium et super premium représentent aujourd'hui plus de 50% de nos produits, soit une hausse de près de 6 points de pourcentage par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie. Au cours de l'année passée, nos marques mondiales et notre portefeuille super premium ont généré une hausse des produits à deux chiffres, stimulée par Corona et la bière d'abbaye belge Leffe."