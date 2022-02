Delhaize et Selecta lancent ensemble des magasins autonomes destinés aux entreprises

Le premier d'entre eux ouvrira cette semaine au sein de la société Agristo, à Wielsbeke (Flandre occidentale).

Les petits magasins seront situés dans des entreprises ou organisations de toute taille et seront réservés à leurs collaborateurs et visiteurs. Ils fonctionneront de manière autonome et peuvent rester ouverts 24 heures sur 24, sept jours sur sept. De cette façon, le magasin est toujours accessible tout en assurant un bon équilibre financier pour l'entreprise qui l'adopte, appuient Delhaize et Selecta. Les paiements ne s'effectuent que par voie électronique.