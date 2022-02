Le retour en grâce de Liverpool

Vainqueur étincelant en match en retard de la 19e journée du championnat, Liverpool a humilié Leeds sur le score de 6-0. Un nouveau succès pour les Reds qui confirment leur bonne forme, et menacent de plus en plus les Citizens.

Leader incontesté il y a encore quelques semaines, Manchester City voit revenir un adversaire de taille dans la lutte pour le titre. Sans faire de bruits, Liverpool enchaîne les victoires d’une manière impressionnante et pourrait être la surprise de cette fin de saison. Ce nouveau succès face à Leeds est déjà la neuvième victoire de rang toutes compétitions confondues.

L’écart entre les deux équipes n’est plus que de trois petits points. Une faible différence quand on se souvient de la situation, il y a à peine un mois. À la mi-janvier, après 22 journées de compétition, City n’était guère inquiété. Avec 56 points, il avait une avance de 11 unités sur les hommes de Jurgen Klopp, un écart que beaucoup pensaient suffisant dans la course au titre. Cinq semaines plus tard la donne n’est plus la même, non, les coéquipiers de Kevin de Bruyne n’ont pas encore remporté leur 8e Premier League. Porté par son duo légendaire, Salah et Mané, le champion d’Europe 2019 ne s’arrête plus et enchaîne les succès en ce début 2022. Pour retrouver la trace d’une défaite, il faut remonter au 28 décembre dernier sur le terrain de Leicester (1-0). Il y en a d’ailleurs eu que deux cette saison, preuve de la bonne solidité défensive de l’équipe anglaise.