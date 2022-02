Actiris: la nomination d’une ex-collaboratrice de Bernard Clerfayt contestée au Conseil d’Etat

En octobre dernier, l’exécutif bruxellois a approuvé la nomination de Cristina Amboldi au poste de directrice générale d’Actiris. L’information avait été communiquée par le cabinet du ministre de tutelle, le ministre de l’Emploi et de la formation Bernard Clerfayt (Défi). À l’époque, Cristina Amboldi officiait comme cheffe de cabinet adjointe du même cabinet. Dans son communiqué, celui-ci assure que la nomination est intervenue au terme d’une procédure « ouverte et transparente », confiée à « une commission de sélection composée d’un jury indépendant ». Le ministre amarante assurait de surcroît n’être jamais intervenu dans le dossier. Il ajoutait par ailleurs qu’une muraille de Chine avait été construite entre sa cheffe de cabinet adjointe et la procédure afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Le poste s’était joué entre Cristina Amboldi et Olivia P’tito (PS), la directrice générale de Bruxelles Formation. Sur base de différents éléments en sa possession, la socialiste pense au contraire que la procédure a manqué d’impartialité.