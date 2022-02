Les Ukrainiens tentent de fuir par tous les moyens

De nombreux Ukrainiens tentaient par tous les moyens jeudis de quitter le pays, après l’invasion russe lancée par le président Vladimir Poutine, rapporte entre autres la chaîne CNN, sur la base de témoignages.

Des images montrent des routes aux abords de la capitale Kiev chargées de voitures qui tentent de fuir la ville. Des files étaient aussi constatées aux stations-service. « Le trafic se déplace le plus vite possible dans la même direction, l’Ouest, vers des zones plus sûres », a commenté un journaliste de CNN.