Bart Swings, Stromae et Ursula von der Leyen: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Bart Swings

Notre patineur est devenu champion olympique et le recours à la photo finish ou au VAR n’a pas été nécessaire : Bart Swings s’est imposé avec plusieurs lames d’avance sur l’anneau de glace de Pékin. On a tout dit sur cet extraordinaire exploit qui s’inscrit au panthéon du sport belgo-belge. Et pourtant notre médaillé d’or est obligé de s’exiler aux Pays-Bas pour trouver la patinoire qui lui permet de s’entraîner.

Stromae