Tour des Emirats arabes unis: Jasper Philipsen s’offre un deuxième succès en remportant la 5e étape (vidéo)

Le Belge a devancé Kooij et Bennett au sprint.

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté la 5e étape du Tour des Emirats arabes unis, première épreuve WorldTour de la saison, disputée jeudi sur 182 km entre Ras al Khaimah Corniche et Al Marjan Island. Tadej Pogacar (UAE Emirates) reste en tête du classement général.

Le Colombien Johnatan Canaveral et l’Italien Alessandro Tonelli, deux coureurs de Bardiani-CSF, et les Russes Pavel Kochetkov et Dmitry Strakhov de Gazprom-RusVelo formaient l’échappée du jour.