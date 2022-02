Mineurs en rue: «Comme si j’étais leur père»

Ils sont 250 en Belgique à exercer la fonction de tuteur pour mineurs étrangers non accompagnés. Samuël Vincent en fait partie. Sous sa responsabilité, une trentaine d’enfants, vivant dans un centre, dans un foyer, seuls ou dans une famille d’accueil, ou dans la rue. Pour ceux qu’il appelle ses « gamins », il est tour à tour avocat, éducateur et ce qui se rapproche le plus d’un père.

Sac à dos chargé de dossiers et veste ouverte, Samuël parcourt le pourtour de la gare du Midi. Sur le plateau qui s’ouvre vers le métro et relie la station à l’avenue Fonsny, il croise un jeune appuyé sur un scooter qui n’est peut-être pas le sien, lui cogne le poing. En espagnol, il lui demande des nouvelles, l’interroge. Sait-il qui est cet homme décédé dans une cellule de police ? Un Algérien à peine majeur, paraît-il. Samuël le connaît peut-être. Il est peut-être un de ces garçons qui errent et vivent autour de la gare, sans papiers, sans maison, sans parents.

Il est tuteur Mena, Samuël. Tuteur de mineurs étrangers non accompagnés. Ces enfants venus d’ailleurs sans père, sans mère, ni responsable légal en Belgique, demandeurs d’asile ou non. Son job, c’est de prendre soin d’eux, de trouver des solutions à leurs problèmes, à leur situation, de les aider à grandir et de leur en offrir les conditions nécessaires ici.