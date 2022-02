Sommet européen à Bruxelles: voici les perturbations attendues

Le sommet européen, prévu ce jeudi après-midi, va perturber la circulation bruxelloise. Un périmètre de sécurité sera dressé à partir de 16 heures. Une bonne partie du quartier européen sera bouclée. Le rond-point Schuman, ainsi que la rue de la Loi et la rue Froissard seront inaccessibles. Plusieurs rues aux alentours seront également impactées. La circulation locale y sera possible mais il sera interdit de stationner son véhicule. Cela concerne les rues Breydel et Archimède, l’avenue d’Auderghem et l’avenue de la Joyeuse Entrée.

Au niveau des transports en commun, comme lors de chaque sommet, les deux accès côté rond-point à la station Schuman seront fermés. Les bus seront déviés. La station Schuman reste ouverte confirme la STIB.