Jean Butez, le brise-lames anversois

Les cheveux blonds encore légèrement humides d’une douche rafraîchissante, Jean Butez débarque dans le Diamond Bar, centre névralgique du Bosuil où les VIP ont l’habitude de se restaurer les jours de match. Décontracté et sûr de sa force, celui qui fait partie des meilleurs gardiens de D1A – avec Simon Mignolet, Hervé Koffi et Anthony Moris – n’est pas de ceux qui aiment s’approprier toute la lumière des projecteurs. Il préfère – et de loin – ces zones d’ombre, où humilité et travail font bon ménage.