«J’avais des pensées suicidaires»: Nick Kyrgios se livre sur la dépression qu’il a traversée (photo)

« C’était moi il y a trois ans à l’Open d’Australie. On pourrait supposer que tout allait bien dans ma tête et que je profitais de la vie… C’était en fait une de mes périodes les plus sombres. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir sur mon bras droit une blessure que je me suis infligée. J’avais des pensées suicidaires, et j’avais littéralement du mal à sortir de mon lit, alors jouer devant des millions de personnes vous imaginez. Je me sentais seul, déprimé, négatif, je consommais trop d’alcool et de drogues, je repoussais ma famille et mes amis. J’avais l’impression que je ne pouvais parler ou faire confiance à personne. C’était le résultat d’un refus de m’ouvrir, et de m’appuyer sur mes proches et de me pousser à être petit à petit positif. Je sais que la vie quotidienne peut sembler extrêmement épuisante, impossible même parfois. Je comprends qu’on puisse penser que si on s’ouvre aux autres, il se peut qu’on se sente faible ou qu’on ait peur. Je veux juste vous dire, si vous traversez ça, que vous n’êtes pas seul. J’ai traversé ces périodes… Si vous avez l’impression de ne pouvoir parler à personne, je suis là, contactez-moi. Je suis fier de dire que j’ai complètement repris ma vie en main et je regarde tout d’un œil complètement différent à présent. Je ne considère aucun moment comme acquis. Je veux que vous soyez capable d’exploiter tout votre potentiel et de sourire. Cette vie est belle. »