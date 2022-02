Circuit Het Nieuwsblad: Wout van Aert voit sa première course sur route de l’année comme un test

Wout van Aert va prendre le départ samedi de sa première course sur route de l’année au Circuit Het Nieuwsblad qui ouvre traditionnellement la saison des classiques flamandes. Le coureur de Jumbo-Visma voit cette épreuve disputée entre Gand et Ninove comme un « test » pour lui et son équipe.

Wout van Aert a prévu d’aller en reconnaissance sur le parcours vendredi avec notamment Tosh Van der Sande, Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck. Certains voient en lui un favori même s’il n’a pas encore disputé de courses sur route cette saison, lui qui revient d’un stage à Tenerife et qui prévoit son premier pic de forme plutôt pour mars et avril.