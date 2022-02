« Le Petit Prince est un conte qui parle à la Terre entière»

Qui a tué le Petit Prince ? Dans le livre de Saint-Exupéry, en effet, le Petit Prince meurt. Pourquoi ? Comment ? Michel Bussi s’est posé la question et a tenté d’y répondre dans un polar en hommage à Saint-Exupéry et à son héros, « Code 612 » (dont les droits d’auteur sont reversés à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry). Une plongée ludique, sérieuse et poétique dans l’univers de l’auteur et de son personnage et des hypothèses audacieuses sur la disparition de l’un et de l’autre. Si on décide de croire Bussi… Qu’on a interpellé.

« Le Petit Prince » est un livre qui vous a marqué ?