Le championnat dans sa phase décisive, l’avenir des Red Lions et des Red Panthers au menu d’une émission spéciale «hockey» (vidéo)

Dans le cadre d’une émission spéciale consacrée au hockey, Cédric Charlier (champion d’Europe, Champion du Monde et champion olympique avec les Red Lions) et Laurent Toussaint (spécialiste hockey à SudInfo et Le Soir) ont animé les débats sur un championnat de Belgique de plus en plus passionnant ainsi que sur l’avenir des Red Lions et des Red Panthers.