David Park: neige dehors, brouillard dedans

Le Voyage en territoire inconnu de Tom, photographe de profession, commence mal dans le roman que lui consacre David Park. Il neige à Dublin, comme cela peut arriver avant Noël, le temps n’est pas meilleur en Angleterre où les vols ont été annulés et où Tom doit aller chercher, à l’est, son fils Luke, malade. Lorna, l’épouse de Tom, multiplie les conseils de prudence. Ce qui n’empêche pas la côte la plus proche de résister à la Toyota RAV4 : les deux premiers essais se terminent en glissade arrière. « La voiture termine sa course en diagonale au bas de la pente, face au portail par lequel elle vient de sortir, comme si elle admettait déjà son échec et cherchait à retourner à sa place de stationnement chez nous. »