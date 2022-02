Des emplois créés via un projet de formation entre le FOREM et ORES

La formation pratique et immersive en dessin assisté par ordinateur des stagiaires s'est déroulée dans le centre de formation du FOREM à Nivelles et au sein de l'entreprise ORES. "L'objectif de ce partenariat est de permettre le développement de compétences et la formation de demandeurs d'emploi tout en répondant efficacement aux besoins d'ORES", ont indiqué les partenaires dans un communiqué. Cette collaboration entre le FOREM et ORES se conclut de manière positive, sept apprenants ayant signé leur contrat et viennent renforcer les équipes d'ORES.

Les deux entreprises entendent poursuivre leur collaboration et mettre en place le même type de partenariat pour les années futures. En 2022, ORES recrutera, notamment, des profils de techniciens en électricité, d'informaticiens, d'ingénieurs spécialisés en électricité, de spécialistes data.