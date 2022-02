Podcast – Jean-Paul Marthoz sur la guerre en Ukraine: «On a eu tort de ne pas croire les Américains» L’armée russe a entamé une opération militaire en Ukraine pour, d’après Vladimir Poutine, défendre les séparatistes de l’est du pays. Pour le spécialiste Jean-Paul Marthoz, les propos tenus ces derniers jours par le président russe ne laissaient pas de place au doute.

Par la rédaction Publié le 24/02/2022 à 16:28 Temps de lecture: 2 min

Invasion, bombardements : les forces russes sont entrées en guerre et en Ukraine. Les réactions outrées se succèdent un peu partout à travers le monde alors que la portée complète de l’opération militaire reste inconnue. Pour Jean-Paul Marthoz, journaliste et spécialiste de l’actualité internationale, on a d’abord eu tort de ne pas croire les Etats-Unis quand ils ont prévenu de l’imminence d’une offensive russe. « On a eu tort mais il y a plusieurs raisons à cela, explique celui qui est aussi chroniqueur au Soir. Les Etats-Unis continuent à payer le prix des mensonges qui ont précédé la guerre en Irak en 2003. Ensuite, côté européen il y avait une grande difficulté à accepter le scénario d’une guerre en Europe, vu les conséquences énormes qu’un tel événement pourrait avoir. Il y avait une forme de déni. »

Cette offensive marque-t-elle un tournant par rapport à l’ordre international ? Pendant des années, le djihadisme semblait représenter la menace principale pour l’Occident. « Je pense que les Etats doivent apprendre à envisager le monde de manière moins simpliste, moins binaire. Quand le djihadisme représentait le danger le plus important, la perception profonde de Poutine vis-à-vis de l’ordre mondial était déjà là. Une menace n’en remplace pas une autre, elles coexistent. »