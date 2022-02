«Le vertige de la peur», la ville où les ascenseurs tuent

Avec New York, ses tours, son agitation, sa politique, Linwood Barclay nous entraîne apparemment bien loin de Promise Falls, la petite ville où se déroulaient cinq de ses précédents romans. Mais en dehors de l’éloignement géographique, les lecteurs de l’auteur canadien se retrouveront rapidement en terrain connu. Du côté des personnages en effet, on retrouve plus ou moins le même type de casting qu’à Promise Falls : une journaliste, des flics qui font ce qu’ils peuvent, un maire qui semble prêt à tout pour assurer sa réélection et un ou des mystérieux assassins qui créent la panique dans la ville.

Pour le reste, il existe une différence majeure entre Promise Falls et New York : la verticalité. Dans Manhattan, les tours se dressent partout et l’ascenseur est sans doute le moyen de déplacement le plus utilisé par les habitants et les visiteurs de la ville qui ne dort jamais.