Les Belges et la charcuterie d’Italie, une histoire d’amore

Jambon de Parme, mortadelle, coppa… Entre les Belges et les charcuteries d’Italie, c’est plus que jamais l’amore. C’est en tout cas ce que démontrent les chiffres de l’Istat, l’Instituto nazionale di Statistica, équivalent italien de Statbel. Entre 2020 et 2021, les exportations transalpines de salaisons et de spécialités charcutières vers la Belgique ont gonflé de 16 % en volume. Rien qu’entre janvier et juin de l’an dernier, ce sont 4.705 tonnes de cochonnailles, pour une valeur de 54,9 millions d’euros, qui sont parvenues dans nos magasins depuis la Botte, soit un peu plus de 5 % des exportations totales en volume et 6,5 % en valeur de ce secteur alimentaire italien.