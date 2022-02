Bâtiments scolaires: la Cour constitutionnelle donne raison au Segec

La Cour constitutionnelle a suspendu la clé de répartition des fonds européens destinés à la rénovation des bâtiments scolaires. Elle estime que le préjudice financier pour le pouvoir organisateur catholique « grave » et « difficilement réparable ».

La Cour constitutionnelle a suspendu ce jeudi la clé de répartition des fonds européens destinés à la rénovation des bâtiments scolaires. Dans le cadre du plan de relance post-covid de l’Union européenne, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait décidé de consacrer 230 millions d’euros à l’amélioration de ses écoles. En septembre dernier, la majorité (PS-MR-Ecolo) s’était accordée sur une clé de répartition entre les différents réseaux d’enseignement. Le décret prévoyait d’octroyer 41 % de l’enveloppe au seul réseau WBE (Wallonie-Bruxelles enseignement) qui scolarise 15 % des élèves, 34 % aux communes et des provinces qui scolarisent 35 % de la population scolaire, et enfin 25 % aux écoles libres (catholiques et non-confessionnelles) qui scolarisent 50 % des élèves.