Laurine Roux, Ismaïl Kadaré… Les poches des Livres du Soir

Le sanctuaire ***

Laurine Roux

Un virus transmis par les oiseaux décime la planète. Un couple et ses deux filles se réfugient en montagne. La mère était romancière et ressasse, recrée un doux passé ; le père était sculpteur et, sous sa coupe brutale, crée un monde neuf. La densité de ce livre extrêmement épuré, c’est le regard de la plus jeunes des deux filles, Gemma, la chasseresse à l’arc, préférée de son père, qui va découvrir lors d’une de ses explorations qu’on peut survivre au contact des oiseaux. Donc en dehors des lois du père ! C’est éblouissant et blanc, pur et dur comme la montagne. Un petit livre à offrir.

Folio, 144 p., 7,6 €

Qui a ramené Doruntine ? ***

Ismaïl Kadaré