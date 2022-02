Le retour des bonus pour la hiérarchie d'AB InBev

Le CEO Michel Doukeris a reçu l'an dernier un salaire fixe de 1,01 million d'euros pour son travail. Il a passé la première moitié de l'année à la tête de la division Amérique du Nord et a commencé comme CEO en juillet. Son prédécesseur, Carlos Brito, a, lui, perçu 1,38 million d'euros pour son semestre de CEO et pour son rôle de conseiller par la suite. En 2020, M. Brito avait touché 1,24 million d'euros de rémunération fixe. Les membres de la hiérarchie avaient à l'époque renoncé à 20% de leur salaire sur la période de mai à décembre en raison de la crise.

L'année 2020 n'avait pas permis d'offrir de salaires variables, pas plus qu'en 2016, mais 2021 renoue avec cette lucrative tradition. Et les montants ont progressé par rapport aux bonus d'avant-crise. M. Doukeris percevra ainsi pour l'ensemble de l'année 7,2 millions d'euros et Carlos Brito la moitié. En 2019, ce dernier avec encore perçu 2,61 millions en salaire variable.