C’est du belge: un soir, un train, la vie, l’avant-port de la mort

L’éditeur bordelais L’Arbre vengeur réédite « Un soir, un train » du Belge Johan Daisne. Et c’est un cadeau.

Le narrateur est dans le train qui le ramène chez lui après avoir donné cours. Il est professeur d’université. Il doit avoir la quarantaine. Installé dans un compartiment, il se réveille après s’être assoupi quelques instants et se rend compte qu’autour de lui tout le monde dort, la jeune femme en face et le jeune homme à ses côtés, l’homme corpulent à côté de lui. Il est surpris, un peu inquiet. Car dans les autres compartiments, c’est la même chose. Il parcourt le train pour rencontrer quelqu’un d’éveillé. Ce sera le professeur Hernhutter. Ils parlent, fument. Le train s’arrête soudain. C’est la nuit, ils sont nulle part. Ils descendent, rencontrent un jeune homme, Val, perdu tout comme eux. Et le train s’en va. C’est étrange mais pas vraiment angoissant.