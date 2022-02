Présidentielle française: Macron aborde la campagne en chef de guerre

Un drapeau ukrainien mêlé aux bannières française et européenne en toile de fond. Une cravate noire pour souligner encore la gravité du moment. « C’est l’atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies », a déclaré sans détours Emmanuel Macron ce jeudi lors d’une intervention solennelle à l’Elysée, évoquant « les heures sombres de l’histoire ». « Nous avons tout fait pour éviter la guerre mais elle est là et nous sommes prêts », a-t-il dit, promettant une réponse « sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. »