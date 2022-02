Joe Cole: «Vincent Kompany voulait faire venir Eden Hazard à Manchester City»

Milieu de terrain chez les Reds, Cole est prêté à Lille pour la saison 2011-2012, il côtoie alors un jeune gamin de 20 ans qui l’impressionne grandement, un certain Eden Hazard. Le Diable rouge lui a tapé dans l’œil, et restera pour lui, le meilleur joueur avec lequel il a évolué. « C’est un véritable artiste. Il aurait pu être le meilleur joueur du monde ». Des propos élogieux qui ne s’arrêtent pas là. Selon lui, le Belge aurait même mérité un Ballon d’or. « L’année où Luka Modric a remporté le Ballon d’or, en 2018, cela aurait dû être Eden Hazard. Mais il vit pour être heureux. Et il y a beaucoup à dire à ce sujet. Eden n’a pas la mentalité de Messi ou de Ronaldo », déclare-t-il. Connu pour ne pas être un professionnel hors pair, cette caractéristique de sa personnalité lui a valu de ne pas remporter plus de distinction dans sa carrière. « Prendre des bains de glace à une heure du matin, ce n’est pas pour lui. S’il l’avait fait, il aurait probablement remporté tous les prix individuels ».

Le conseil précieux de Cole

Après cinq saisons dans les Hauts-de-France, il était venu l’heure pour l’ailier gauche de prendre un nouveau départ. Vu comme l’un des plus beaux talents d’Europe, les écuries ne manquent pas à sa porte. « Il traînait souvent avec Vincent Kompany, qui voulait le faire venir à Manchester City. Il recevait aussi régulièrement des appels téléphoniques de United ». Pour Joe Cole, ce ne sont pas les meilleures destinations pour le jeune Lillois, il décide alors de l’aiguiller en lui proposant de rejoindre Chelsea. « Eden a toujours été attaché à la famille. J’ai pensé qu’une vie à Londres, à quelques heures seulement de sa famille en Belgique, lui conviendrait mieux. Je savais qu’il était fait pour le football anglais et que les fans de Chelsea l’aimeraient à Stamford Bridge. ‘Oublie City et United’, j’ai dit, ‘Chelsea est ta maison’ ». Un conseil judicieux quand on voit le passage d’Hazard à Chelsea. En sept saisons à Londres, il est devenu l’une des plus grandes légendes du club. Il aura remporté six trophées et marqué 110 buts en 352 rencontres.