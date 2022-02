Invasion de l'Ukraine - La production suspendue sur les sites d'AB InBev en Ukraine

Au travers de cette joint-venture, AB InBev Efes compte quelque 3.000 employés répartis à Tchernihiv (nord), Charkiv (nord-est) et Mikolaiv (sud), a précisé Anadolu Efes à l'agence Bloomberg. La production a été interrompue jeudi et les bureaux fermés. L'entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses travailleurs, ajoute-t-on. La production tournait normalement en Russie.

Interrogé par le Financial Times sur la fermeture ou non de ces trois sites ukrainiens, le CEO d'AB InBev, Michel Doukeris, n'a pas directement répondu à la question. "La sécurité de notre personnel est désormais la plus grande priorité pour la joint-venture." Il a ajouté que l'entreprise s'était préparée à un tel scénario. La joint-venture compte environ 7.000 employés dans les deux pays.