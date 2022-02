Endurance: Stoffel Vandoorne disputera les 12 Heures de Sebring

« Première fois à Sebring »

« C’est la première fois que je roulerai à Sebring », confie Stoffel Vandoorne, qui pourra compter sur un supporter de choix en la personne de Jacky Ickx, qui sera nommé Grand Marshall et inscrit au Hall of Fame en marge de cette édition 2022, 50 ans après avoir remporté pour la deuxième fois la classique floridienne en 1972. « Je suis impatient d’y être car les courses aux États-Unis sont très disputées. Et je m’attends de vivre une grande expérience au sein de cette équipe qui vient de s’imposer à Daytona. »