Quand le stade de Rocourt était livré aux bulldozers

On vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Rocourt en ce temps-là avait un stade-vélodrome. Mais le 28 février 1997, pour des raisons de sécurité, on entamait la démolition de l’enceinte inaugurée le 18 mai 1921. La conséquence du déclin progressif du RFC Liégeois, premier club champion de Belgique, qui allait y disputer son dernier match le 26 novembre 1994 face au Cercle et devant 3.000 sympathisants qui n’imaginaient sans doute pas que la rencontre suivante allait être annulée en raison d’un pylône, rongé par la rouille, qui menaçait de s’effondrer.