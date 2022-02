Victor Campenaerts pourrait être le chaînon manquant de Lotto

L’Anversois est revenu, cet hiver, au sein de l’équipe belge qu’il avait quittée par la petite porte en 2019. Un coureur littéralement transformé, qui a sacrifié son amour du chrono pour se consacrer à fond aux classiques. Et ce, dès ce samedi au sein d’un team solidement représenté !

Ce n’est pas comme si les coureurs de Lotto-Soudal avaient débarqué avec des chaussures lestées de plomb et des vélos séculaires, l’année dernière, lors de la course d’ouverture mais cela y ressemblait un peu. Cinquième, Philippe Gilbert avait pourtant sauvé la mise en faveur de son équipe grâce à son métier, sa connaissance de la course, son feeling.

Cet hiver, le discours de l’Ardennais n’est pas passé inaperçu dans les salles de réunion des hôtels jouxtant les camps d’entraînement en Espagne. « Pire que l’année passée, c’est absolument impossible », avait-il répété au staff, à ses équipiers, les oreilles attentives.

Les reproches s’adressaient à lui-même et à l’ensemble d’une structure qui s’était peut-être endormie sur des certitudes, des habitudes, une communication catastrophique, une incapacité à se « réinventer », un verbe à la mode dans le jargon de la productivité.