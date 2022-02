Van der Poel doit prendre son mal en patience

Sa patience est mise à l’épreuve. Rudement. Mais à 27 ans, alors qu’il approche de la pleine maturité athlétique, Mathieu van der Poel ne peut se permettre de prendre des risques avec son intégrité physique. Depuis sept mois et ce « soleil » sur le parcours olympique de VTT, un voile de doute et douleur assombrit ses perspectives, recouvre ses ambitions. Le Néerlandais sera LE grand absent du week-end d’ouverture, convalescent après des soucis de genou (petite opération) et de dos surtout, mais insuffisamment préparé pour déjà apparaître en compétition.

De la Costa Brava, portés par les réseaux sociaux (Strava surtout), nous parviennent des échos doucement rassurants quant à l’amélioration de son état de santé. Sous le soleil hivernal qui caresse les collines de Denia ou Pedreguer, VDP allonge ses sorties d’entraînement, ses données de performance commencent à ressembler à celles d’un coureur proche du retour en course.