Bande dessinée: «Ce qu’il nous faudrait, c’est un dictateur honnête…»

Ulysse Nobody était un Français ordinaire, avant de devenir un fasciste ordinaire. Dans une campagne présidentielle radicalisée, Gérard Mordillat et Sébastien Gnaedig dessinent son destin brisé comme un avertissement.

Gauche ? Droite ? Ces mots ont beaucoup perdu de leur sens dans le paysage politique français actuel, où trop de discours de campagne martèlent la fierté de la culture, de la langue, de la civilisation, de la nationalité… Ulysse Nobody n’a jamais fait de politique. C’est un animateur radio sans vrai talent. Mais quand sa carrière part en couille et que ses derniers potes l’abandonnent, il se trouve une nouvelle famille au Parti fasciste français. Propulsé sur le devant de la scène médiatique, Ulysse retrouve confiance en lui. Il va faire lever les salles jusqu’au grand soir. Après tout, Reagan et Schwarzenegger étaient aussi des hommes de spectacle avant de devenir présidents… Ulysse Nobody est un roman graphique bousculant, dont la parole remet les idées en place dans une époque où l’extrême droite ne se cache plus et asphyxie le débat démocratique. Questions à Gérard Mordillat.