Maylis de Kerangal, Joy Sorman, Vincent Turhan… Les Livres du Soir en brefA découvrir également.

Seyvoz ***

Maylis de Kerangal et Joy Sorman

Deux couleurs de texte, deux autrices, un barrage impressionnant, un village englouti. Le livre circule entre présent et passé, entre surface et profondeur. Un ingénieur se demande quelle urgence l’a appelé là où ses repères s’estompent. Les habitants chassés de leurs habitations, les morts déterrés et déménagés, parlent d’un temps où l’eau n’occupait pas encore la vallée. Les deux époques troublent, les échos entre elles davantage encore. (P.MY)

Inculte, 112 p., 12,90 €, ebook 9,99 €

Le grand jabadao **

Jean-Luc Coatalem