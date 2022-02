Guerre en Ukraine: les combats se poursuivent, Poutine défend son invasion

Le poids du PIB russe dans le monde est de moins de 2%. L’économie s’est développée à une moyenne annuelle de 0,3% entre 2015 et 2020. Les revenus des Russes baissent et, à près de 9%, l’inflation bat des records.

Un géant géopolitique, un nain économique. Telle est la Russie de Vladimir Poutine. C’est tout le paradoxe derrière les discours musclés du chef du Kremlin. Trois jours avant son allocution télévisée de lundi, point de départ de l’engrenage militaire en Ukraine, il pouvait certes trompeter sur le front économique. La Russie, qui n’a imposé presque aucune contrainte à son économie depuis le début de la pandémie de covid, a enregistré une hausse de 4,7% de son PIB en 2021. Une reprise évidente et rassurante après une année 2020 plombée par le coronavirus. De quoi renforcer le discours du Kremlin : la Russie est forte et peut se montrer imperméable aux menaces de nouvelles sanctions occidentales. En réalité, sa faiblesse économique aurait dû, logiquement, l’inciter à davantage de réalisme politique. Une évidence imposée par les chiffres.

Les statistiques de la Banque mondiale sont sans appel. Le poids du PIB américain dans l’économie globale est de près de 25%, celui de l’Union européenne ou de la Chine de quelque 18%. Mais celui de la Russie de… moins de 2%. Si le chiffre de croissance 2021 est relativement bon, la tendance générale sur près de dix ans révèle un affaiblissement. La moyenne annuelle du taux de croissance du PIB russe s’est limitée à 2,7 % entre 2011 et 2014, est tombée à + 0,7 % entre 2015 et 2018, avant de remonter à + 2 % en 2019 puis la décroissance de moins 3 % en 2020, année de covid.

Bref, avant les soubresauts de la pandémie qui a faussé bien des réalités, l’économie russe s’est développée à faible allure depuis 2014. C’est-à-dire l’année de l’annexion de la Crimée, du début du conflit dans l’est de l’Ukraine et des sanctions occidentales contre Moscou. Loin des programmes européens, le plan de soutien à l’économie depuis le début du coronavirus a représenté moins de 5% du PIB. Le gouvernement pouvait pourtant compter sur ses massives réserves financières (150 milliards de dollars, 500 milliards en or et devises). Mais le Kremlin a refusé de puiser dans ces fonds, vus avant tout en gage de souveraineté géopolitique.

En huit ans de sanctions occidentales, l’économie russe a certes prouvé sa résilience. Mais, loin des discours triomphants et patriotiques de Vladimir Poutine, elle s’est révélée plus dépendante du monde extérieur. De nouveaux secteurs sont certes apparus, ou plutôt souvent réapparus grâce aux effets de chaînes des sanctions des Etats-Unis et de l’Union européenne puis de l’embargo russe sur des produits venant de ces pays. Toute l’agro-alimentaire a notamment été boostée. Devenu auto-suffisante pour de nombreux produits jusque-là importés (de la viande aux pommes), la Russie est, par exemple, devenue le premier exportateur au monde de blé. Sa high tech impressionne pareillement, le secteur bancaire étant parmi les plus innovants au monde.

Mais, avec son industrie toujours aussi peu diversifiée, avec un secteur de services peu développé et avec la faible part des PME dans son PIB (moins de 20%), le plus grand pays du monde reste toujours aussi dépendant de ses hydrocarbures. Sa manne pétrolière représente à elle seule 40% du budget fédéral. L’ensemble des hydrocarbures (produits pétroliers et gaz) comptent pour plus de 50% de toutes les exportations nationales. C’est certes un atout, à la fois économique et géopolitique car la Russie peut rappeler au monde sa dépendance à la Russie. Mais c’est aussi une faiblesse car le pays dépend lui-même de ces marchés et des fluctuations des cours mondiaux.

Pour le moment, avec un prix du pétrole frôlant les 100 dollars, le Kremlin peut se fier au vieil adage : en Russie, quand le baril va, tout va. La récente flambée des cours, provoquée partiellement par les tensions entre le Kremlin et l’ouest, devrait booster le budget fédéral. Si les cours restaient autour des 90 dollars, le gouvernement pourrait compter sur des revenus supplémentaires de 65 milliards de dollars. Avec un pétrole à 100 dollars, la manne frôlerait même les 80 milliards. De quoi muscler les réserves fédérales et, face aux menaces de sanctions, renforcer politiquement Kremlin. Vis-à-vis des Occidentaux - mais aussi de sa propre population.

Dans leur quotidien, les Russes vivent toutefois une autre réalité de l’économie nationale depuis 2014 : baisse des revenus et hausse de l’appauvrissement. A prix courant, selon la Banque mondiale, le PIB par habitant est passé de son sommet de 2013, soit plus de 15.000 dollars, à moins de 11.000 dollars l’an passé. Principale ombre au tableau que le Kremlin peine à cacher : l’inflation. Elle vient de battre un record depuis 2016. En janvier, elle a atteint 8,7% sur un an, soit plus du double de l’objectif de 4% des autorités. En sortant de leurs magasins, loin des tonitruants discours géopolitiques à la télévision, les Russes râlent de plus en plus.