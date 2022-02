Covid Safe Ticket: fausse alerte pour les 360.000 francophones qui allaient perdre leur pass mardi

Par manque de prévoyance et surtout de volonté politique, il ne sera finalement pas nécessaire d’avoir eu sa dose de rappel pour conserver son CST au-delà du 1er mars. Sauf si vous décidez de quitter la Belgique.

Le 21 janvier dernier, le Comité de concertation s’accordait sur des nouvelles règles concernant le Covid Safe Ticket (CST). À partir du 1er mars, pour pouvoir pénétrer dans un resto, un théâtre, une salle de sport ou un cinéma, il devenait impératif d’être en ordre de rappel vaccinal (la fameuse « troisième dose ») ou de disposer d’un certificat de rétablissement dont la durée maximale était ramenée de six à cinq mois. À l’époque, le variant omicron bousculait encore la Belgique et le politique espérait inciter de cette manière à la vaccination.

Si elles étaient entrées en vigueur mardi prochain comme prévu, ces nouvelles règles auraient privé 75.000 Bruxellois et 285.000 Wallons de leur pass sanitaire, selon des données que Le Soir a pu consulter. En pleines vacances scolaires, il n’aurait plus été possible pour ces doublement mais pas triplement vaccinés de continuer à profiter de tous les aspects de la vie en société.