Le succès de l’audiolivre

L’Islande est un des pays où on lit le plus au monde : 2,5 millions de livres vendus chaque année pour 360.000 habitants. Ce qui fait quasi sept livres par habitant chaque année. On en rêverait chez nous. L’Islande est aussi le pays de l’audiolivre : un livre vendu sur trois en est un. Un boom dû, sans aucun doute, à la pandémie : les livres audio ont permis à un nouveau public de lire, enfin : d’écouter lire, mais c’est la même chose.

Et chez nous ? Une étude d’Audible, la société d’audiolivres d’Amazon, montre l’intérêt grandissant des Belges francophones pour l’écoute de podcasts, de livres et de séries audio. Trois personnes interrogées sur cinq, en novembre 2021, déclarent en écouter. Parmi elles, 31 % ont déjà écouté des livres audio, 24 % une série audio, 47 % des podcasts.