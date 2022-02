Guerre en Ukraine: un conflit qui chamboule aussi le sport

Le conflit militaire entre l’Ukraine et la Russie a déjà et aura de nombreuses conséquences sur le monde du sport. Dans les pays en question, mais aussi à travers l’Europe.

Plus que le chaos, des scènes de guerre. Depuis ce jeudi matin, la Russie a lancé une opération militaire d’envergure sur le territoire ukrainien. Un acte qui remet en cause la paix en Europe et qui bouscule, avec force, les certitudes du monde sportif. Pour l’heure, le reste du continent n’est pas impacté directement, ce qui n’est pas le cas des deux pays en question. En raison de l’état d’urgence en Ukraine, tous les événements sportifs (dont le championnat de football national), prévus au cours des trente prochains jours, sont d’ores et déjà annulés ou suspendus jusqu’à nouvel ordre. L’inquiétude est de mise dans tous les pans de la société ukrainienne, y compris chez les sportifs de haut niveau qui ne sont pas toujours forcément déconnectés de la réalité. Certains étrangers, dont la colonie brésilienne du Shakhtar Donetsk, ayant d’ailleurs déjà formulé leur souhait d’être rapatriés.