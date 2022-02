Bourse de Bruxelles - KBC et Solvay pèsent sur un BEL 20 dont UCB limitait les pertes

arGEN-X (248,90) était positive de 2,89% tandis que Galapagos (57,21) perdait 1%, Melexis (78,20) et Aperam (47,55) abandonnant 3,64% et 4,35% alors que Umicore (35,78) était en hausse de 0,68%.

Solvay (99,04) et KBC (65,72) étaient en tête avec des chutes de 7,14% et 7,46%, Ageas (41,48) reculant de 4,82% et ING (11,15) de 8,98%.

GBL (89,26) et Ackermans (160,30) valaient 2,72% et 3,26% de moins que la veille, Aedifica (97,00) et WDP (33,60) se dépréciant de 1,87% et 2,21%.

Proximus (17,24) et Telenet (30,08) chutaient de 5,09% et 2,27%, Orange Belgium (19,04) et Bpost (5,63) reculant par ailleurs de 1,65% et 1,40%.

Hors BEL 20, on remarquait évidemment les hausses de 8,3% et 0,9% de Exmar (4,59) et Euronav (9,29) ainsi que les décotes de plus de 11% enregistrées en DMS Imaging (ex-Asit) (0,19) et Cenergy (3,70), Biocartis (2,41) plongeant de 9,4%. Azelis (17,48) reculait de 8,4% et Nyxoah (16,84) de plus de 7% comme AudioValley (2,69).

Recticel (16,02) abandonnait 5,1%, Ontex (6,22) et Balta (3,09) plus de 4% comme Ekopak (16,66), Ascensio (45,25), Care Property Invest (22,05) ou encore comme Immobel (69,30) et Engie (13,72).

D'Ieteren (138,80) et Bekaert (38,50) étaient négatives de 2,7% et 3,1%, Kinepolis (55,90) et Agfa-Gevaert (3,38) perdant 2% chacune.

Advicenne (6,31) et Onward Medical (9,46) chutaient enfin de 5,3%, Oxurion (1,50) de 5,6% et Bone Therapeutics (0,40) de plus de 4% à l'instar de Hyloris (14,45) et Biotalys (6,70).