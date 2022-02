Coupe du monde 2022: la Pologne, la Suède et la République tchèque refusent de jouer les barrages en Russie

Les fédérations polonaise, suédoise et tchèque demandent à la Fifa et l’UEFA de « réagir immédiatement » en présentant des alternatives.

Les fédérations polonaise, suédoise et tchèque ont demandé de délocaliser les rencontres de barrage de la zone Europe en vue du Mondial 2022 de football. Elles ont publié un communiqué jeudi en ce sens face à « l’escalade militaire » russe en Ukraine.

Les équipes de ces trois pays « n’envisagent pas de voyager en Russie » les 24 et 29 mars pour disputer avec la Russie deux tours de barrage et obtenir un des trois derniers tickets européens en jeu. « L’escalade militaire que nous observons implique de sérieuses conséquences et abaisse considérablement la sécurité de nos équipes nationales et de nos délégations officielles. »