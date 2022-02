Pour son 10e anniversaire, Belfius enregistre un bénéfice record de 935 millions d'euros

Le résultat net consolidé avant et après impôts de Belfius s'élève à respectivement 1,226 milliard et 935 millions d'euros dont 716 millions pour Belfius Banque et 219 millions pour Belfius Assurance.

En 2021, le total des revenus a atteint 2,7 milliards d'euros soit 3,4% de plus par rapport à 2020.