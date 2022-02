Un championnat prometteur… sur papier

Sans le moindre chauvinisme, il n’est pas exagéré de dire que le championnat de Belgique des rallyes 2021 fut l’un des plus animés d’Europe et peut-être même du monde. Jusqu’au terme de la dernière spéciale du dernier rallye, trois pilotes se sont battus pour la couronne. Et si Adrian Fernémont (Skoda Fabia) a décroché le titre pour la 2e fois, Grégoire Munster (Hyundai i20) a profité des derniers hectomètres chronométrés du Spa Rally pour souffler la 2e place à Ghislain de Mévius (Skoda Fabia).

Et cette saison ? Difficile à dire… On regrette, évidemment, l’absence de Munster en Hesbaye. Pour l’instant, son budget lui permet de disputer quatre épreuves seulement. Heureusement, Stéphane Lefèbvre (Citroën C3) donnera du fil à retordre aux prétendants habituels que sont Fernémont et de Mévius.