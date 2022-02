Migration de transit: le travail d’information fait (doucement) ses preuves

Depuis des années, c’est l’impasse. Ils sont Erythréens, Ethiopiens, Soudanais, Afghans. Errent pendant des semaines, des mois, en quête d’un plan pour passer en Angleterre. Monter dans un camion, trouver des passeurs pour rejoindre la côte d’Opale et tenter une traversée dangereuse. Certains visent l’eldorado anglais depuis le début, d’autres se sont rabattus sur cette dernière carte parce que déboutés ou « dublinés » (ils ne peuvent pas déposer de demande en Belgique car un autre pays européen est déjà responsable). Depuis des années, c’est une source de conflit entre niveau de pouvoir fédéral et pouvoirs locaux. Le premier est responsable de l’accueil et de l’accès au territoire, mais estime que tant que les personnes ne demandent pas l’asile, elles ne relèvent pas de sa compétence. Les seconds ont à charge le sans-abrisme et doivent gérer les nuisances provoquées par une population qui survit sans trop d’accès aux infrastructures.