Maître architecte en Wallonie: il faudra patienter

Un maître architecte pour la Wallonie ? On parle depuis des années de cette personnalité qui stimulerait le développement d’une architecture de qualité et qui fixerait une vision sur l’aménagement du territoire. La Flandre est passée à l’acte il y a plus de vingt ans et Bruxelles il y a une décennie. La ville de Charleroi a son « bouwmeester ». La France, les Pays-Bas ou le Danemark ont aussi mis en place des équipes et des procédures.

En Wallonie, le projet figure dans la déclaration de politique régionale de la majorité PS-MR-Ecolo. Mais les choses traînent. La cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’institut culturel d’architecture ont donc voulu forcer le destin en réunissant ce jeudi au parlement de Namur architectes et urbanistes, experts et surtout responsables politiques.