Bpost s'attend à réaliser un bénéfice moindre en 2022

L'année dernière, Bpost a enregistré un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros et un bénéfice avant intérêts et impôts (ebit ajusté) de 349,3 millions d'euros. "Un chiffre tout à fait en ligne avec les prévisions de 2021 et en hausse de près de 25% par rapport à l'année précédente", s'est félicité le CEO Dirk Tirez.

L'entreprise évoque des ralentissements "causés par la pression salariale et l'inflation", qu'elle entend atténuer "grâce à des initiatives de réduction des coûts, des gains de productivité et une croissance continue des activités omnicommerce".

Bpost a enregistré un très bon quatrième trimestre grâce au pic de fin d'année en Belgique et en Amérique du Nord. Selon son CEO, "même si nous allons devoir faire face à de forts vents contraires, ces bons résultats me confortent quant au fait que nous prenons les bonnes mesures en 2022 : transformation en Belgique, construction d'une position de leader dans la logistique d'e-commerce en Europe, développement de la logistique d'e-commerce aux États-Unis et évolution vers une organisation durable et davantage orientée client. Nous avons constitué une équipe dirigeante solide qui, ensemble, exécutera nos plans et nos ambitions", a-t-il conclu.