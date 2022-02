Danny Ost: «L’Union titrée? C’est vraiment possible»

C’est dans sa brasserie avec une vue imprenable sur le sublime château de Beersel, celui-là même qui avait inspiré Willy Vandersteen, l’auteur de « Bob et Bobette », pour un de ses albums, que Danny Ost avait donné rendez-vous à ses amis et à sa famille cette semaine. L’ancien capitaine de l’USG leur a dévoilé sa biographie (« L’Union a toujours fait ma force ») lors d’une soirée rehaussée par la présence de Felice Mazzù. Un ouvrage dans lequel l’ancien joueur et entraîneur se livre sans tabou. Et qui pourtant aurait pu ne jamais voir le jour. « Dominique Paquet (NDLR : ancien journaliste sportif, qui a rédigé la biographie) m’avait dit qu’il voulait faire un livre sur moi. À la base, j’avais refusé. Je lui avais dit que je n’étais pas assez connu. Mais il est revenu à la charge et m’a dit qu’il voulait quelqu’un avec un profil différent, quelqu’un qui n’était pas une star, quelqu’un du football d’en bas. J’ai alors accepté le challenge. »