Charleroi doit réussir à faire oublier Nicholson

Le Sporting de Charleroi n’est pas encore parvenu à trouver la bonne formule pour retrouver ses meilleures sensations offensives depuis le départ de Shamar Nicholson pour le Spartak Moscou, fin décembre. Avec quatre buts inscrits en huit matches disputés, les Zèbres sont trop inoffensifs actuellement dans le dernier tiers du terrain. « On tente de recréer ces situations à l’entraînement parce qu’il faut de la confiance, mais aussi de la technique. Shamar (Nicholson) a aussi connu ça par le passé. Ce côté tueur face au but adverse va revenir, mais ça doit arriver dès maintenant. On n’a plus le temps d’attendre », pointait déjà Edward Still avant la rencontre face à l’Union. Si cela n’a pas fonctionné face au leader, il s’agira d’y parvenir ce vendredi soir chez la lanterne rouge dans un match que les Zèbres doivent gagner pour rester confortablement installés dans le Top 8.

Garder Nicholson n’était pas une option